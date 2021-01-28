Из-за снегопада в Приморье отменены междугородние автобусы

В связи с существенным ухудшением погодных условий в 34 муниципальных образованиях Приморского края введен режим повышенной готовности, сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.

По информации краевых властей, уже произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. «Без света остаются населенные пункты Рында, Воевода, ул. Аэродромная. Тепло подается от дизельных электростанций. На месте работают специалисты "Оборонэнерго"»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

«Во Владивостоке на время непогоды ввели запрет на въезд большегрузов, предположительно до 16 часов пятницы, 29 января. Также перекрыт проезд на самом крутом спуске краевого центра — на улице Капитана Шефнера. Отменены 34 рейса междугородних автобусов, но при этом увеличено количество вагонов в 13 приморских электропоездах. Дежурство дорожных служб продолжается в круглосуточном режиме. Для устранения последствий циклона на дорогах края задействовано более 700 единиц снегоуборочной техники и больше 4 тыс. человек»,— говорится в пресс-релизе правительства Приморья.

Министерство ГО и ЧС края в связи с непогодой объявило штормовое предупреждение. Ожидается, что 28 и 29 января пройдет сильный снег с количеством осадков до 20 миллиметров, порывы ветра на побережье будут достигать 38 метров в секунду, высота волны в море — 6 метров. Ситуацию усугубят снежные заносы, накат и гололедица.

Циклон затронул и другие регионы Дальнего Востока. Аэропорт Угольный в Анадыре из-за непогоды отменил все местные авиарейсы компании «ЧукотАвиа». В школах и других учебных заведениях Чукотки отменили занятия. Ряд организаций объявили своим сотрудникам внеплановый оплачиваемый выходной.

Алексей Чернышев, Владивосток