В аэропорту Анадыря из-за снежной бури отменены все авиарейсы

Аэропорт Угольный (имени Юрия Рытхэу) в Анадыре из-за непогоды отменил все местные авиарейсы компании «ЧукотАвиа». Вылеты в Певек и село Марково Анадырского района предварительно перенесли на следующий день. Также на пятницу отложены рейсы авиакомпании «Якутия» из Хабаровска и компании S7 из Владивостока.

Мощный циклон подошел к Чукотке с юго-запада из Берингова моря в ночь на четверг, 28 января. Утром скорость северо-восточного ветра в Анадыре достигала 35 м/с, также ветер со снегом наблюдались во всех населенных пунктах на южном побережье Чукотского автономного округа.

По прогнозу Гидрометцентра, во второй половине дня 29 января скорость ветра снизится до 12–17 м/с, что позволит выполнять взлет и посадку.

В школах и других учебных заведениях региона отменили занятия, ряд организаций объявили своим сотрудникам «актировку» — внеплановый оплачиваемый выходной.

Циклон затронул и другие регионы Дальнего Востока. В связи с ухудшением погодных условий в 34 муниципальных образованиях Приморского края введен режим повышенной готовности. Произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. Отменены междугородние автобусы.

Ирина Тимофеева, Анадырь