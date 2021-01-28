ФСБ опубликовала материалы «киевского Нюрнберга»

ФСБ обнародовала материалы приговора нацистам, совершившим преступления на Украине в 1941–1944 годах. Приговор им вынес 75 лет назад военный трибунал Киевского военного округа.

В частности, на странице приговора, которую опубликовало «РИА Новости», говорится, что 12 нацистов приговорены «к смертной казни через повешение». Еще трое гитлеровцев получили сроки от 15 до 20 лет.

Процесс над нацистами был открытым. Трибунал Киевского военного округа работал с 17 по 28 января 1946 года. Суд в Киеве считается продолжением Нюрбернгского процесса, в ходе которого судили руководство Третьего рейха. Процесс на Украине называют «киевским Нюрнбергом».