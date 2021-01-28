ММК поделился опытом роботизации учетных процессов

Директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» Оксана Самойлова рассказала об опыте применения технологии Robotic Process Automation (RPA) для автоматизации учетных процессов в ходе онлайн-конференции «Тренд на роботизацию – опыт и перспективы автоматизации бизнес-процессов в компании».



Компания «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» (входит в Группу ПАО «ММК») оказывает услуги в области бухгалтерского и налогового учета и расчетов по оплате труда. На сегодняшний момент на обслуживании компании находятся 44 организации по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета и еще 39 организаций – по договору оказания услуг по расчету заработной платы. По 3 организациям «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» составляет отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Роботизация, автоматизация и шаблонизация – основные направления повышения эффективности и качества услуг в ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР». Большой объем однотипных операций, наличие пиковых нагрузок в отчетные периоды, устоявшиеся формы входных данных и большие массивы данных для обработки определили необходимость разработки программных роботов, что в настоящее время успешно реализуется.

Сегодня в учетном бизнес-процессе, заняты 30 роботов RPA которые охватывают все основные функциональные направления учета. На 2021 год планируется внедрение еще 20 программных роботов.

Развитие автоматизации предполагает автоматическое формирование документов в корпоративной информационной системе с целью перевода их в электронный формат. Таким образом получается отказаться от использования бумажных документов. Роботизация, в свою очередь, позволяет автоматизировать рутинные операции, повысить скорость выполнения процессов, исключить ручной ввод данных. В качестве примеров успешного использования программных роботов в «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» можно привести автоматизацию оплаты выставленных счетов-фактур по банковским выпискам в системе 1С; автоматизацию проведения авансов, выданных по операторам перевозки и прочим контрагентам в системе ORACLE; сверку первичных документов в 1С с документами, вложенными в систему электронного документооборота по услугам и ремонтам; обработку электронных листов нетрудоспособности; роботизацию сверки расчетов с контрагентами.

Организаторами онлайн-конференции «Тренд на роботизацию – опыт и перспективы автоматизации бизнес-процессов в компании» выступили РБК-Конференции и UiPath, один из лидеров на рынке RPA-решений. В центре внимания мероприятия – опыт использования RPA и лучшие практики российских компаний. В рамках мероприятия представители компаний и эксперты обсудили основные тренды RPA, сложности внедрения, преимущества, которые получают предприятия и то, как автоматизированная модель обеспечит рост компании и развитие сотрудников в будущем.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»