В Краснодаре восстановили обрушившийся из-за снегопада купол спорткомплекса

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре завершены работы по восстановлению воздухоопорного купола спортивного комплекса «Екатеринодар». Скоро в здании возобновят тренировки. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Глава Краснодара отметил, что спорткомплекс морально устарел, а потому необходимо проработать вопрос по строительству на его месте капитального здания. По оценке мэра, земельный участок позволяет разместить два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Как писал "Ъ-Кубань", кровля спорткомплекса «Екатеринодар» обрушилась 10 января из-за выпадения большого количества осадков. Из-за налипания мокрого снега купол сложился. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Спорткомплекс расположен в районе Краевой клинической больницы Краснодара на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Домбайской.

Наталья Решетняк