ФРГ оценила размер подпавших под санкции активов россиян в €1,8 млн

С момента введения санкций в 2014 году Германия заморозила активы российских граждан и компаний на €1,8 млн. Такую оценку представило бундестагу Министерство экономики и энергетики ФРГ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные протокола заседания от 13 января.

В 2018 году Германия занесла в санкционную базу свыше €485 тыс., в 2019-м — почти €337 тыс., в 2020-м — €341 тыс.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст в беседе с агентством заявил, что экономический ущерб Евросоюзу только с марта 2014-го по конец 2015 года составил около $42 млрд.

ЕС ввел санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на востоке Украины. С тех пор они неоднократно продлевались. Россия ввела ответные санкции, взяв курс на импортозамещение.