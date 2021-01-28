При пожаре на Пермском пороховом заводе пострадало несколько человек

Сегодня утром в одном из цехов Пермского порохового завода произошел пожар. Площадь пожара составила 50 кв. м. На место выехало 16 машин МЧС, пожар тушат более 60 сотрудников противопожарной службы и работники пожарной части предприятия. По предварительным данным, пострадали два человека.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Смесевое твердое топливо является ключевым компонентом для производства ряда изделий.

Константин Стерледев