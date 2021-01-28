Независимого депутата горсовета Новосибирска задержала полиция

В Новосибирске независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощника Илью Пуховского накануне задержали правоохранители, сообщает местный штаб Алексея Навального в своих соцсетях.

На депутата составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Причиной послужил видеоролик с анонсом акции 31 января сторонников Алексея Навального. Суд назначен на 28 января. До заседания депутат будет находиться в спецприемнике.

Ранее были задержаны депутат госровета и координатор местного штаба Сергей Бойко, депутат горсовет и сотрудник штаба Даниил Маркелов, а также сотрудники штаба Елена Носковец и Кирилл Левченко. Им назначили 28, 10, 8 и 9 суток ареста соответственно.

По всей стране 23 января прошли митинги-акции с требованием освободить арестованного политика Алексея Навального. В Сибири шествия состоялись в Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Томске, Омск и других городах. После этого сторонники оппозиционера анонсировали вторую акцию на 31 января.

Артем Шпек