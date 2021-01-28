Гидрометцентр прогнозирует опасную погоду в Московском регионе, Приморье и на юге

Гидрометцентр ожидает сильные осадки, ветер и гололедицу в Московском регионе, на юге страны, а также в Приморье в ближайшие два–три дня. Во Владивостоке скорость ветра будет достигать 35-38 м/c.

«Неблагоприятная и опасная погода будет в ряде регионов России»,— сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

В Крыму ожидается сильный снег и понижение температуры на 8–10°C. Ветер будет достигать 15–25 м/с. Похожая ситуация будет в Краснодарском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. В предгорных и горных районах Чечни и Ингушетии ветер будет достигать 32 м/с.

«Очень неблагоприятная погода ожидается в Приморском крае во второй половине 28 января и в течение 29 января»,— добавил господин Вильфанд. По его словам, в регионе будет сильный снег. За 12 часов выпадет 7–19 мм. В Приморье ветер будет достигать 15–20 м/с, а на побережье — 25–30 м/с. В Приморье в местах дислокации Тихоокеанского флота объявлена штормовая готовность из-за мощного циклона.

В Московском регионе ожидается снег, сильная гололедица, а также налипание мокрого снега на провода и деревья.