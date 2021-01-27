Минфин: бюджет России не позволяет постоянно вносить корректировки в демпфер

Бюджет России не может себе позволить постоянно вносить временные корректировки в механизм демпфера в нефтяной отрасли в зависимости от рыночной ситуации, заявили в пресс-службе Минфина.

Демпфирующий механизм разработан, чтобы сгладить влияние скачков цены на нефть на внутренние цены на топливо. Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост внутренних цен на сырье в рамках налогового маневра.

Ранее в среду РБК сообщил о предложении гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова индексировать оптовую цену в демпфере не выше инфляции. Сейчас она индексируется на 5% ежегодно. По мнению господина Дюкова, это поможет стабилизировать цены на бензин.

«Бюджет не может себе позволить каждый раз вносить временные корректировки в этот механизм в зависимости от ситуативной конъюнктуры цен на мировых рынках. В противном случае придется искать другие источники для компенсации этих выпадающих доходов для поддержки нефтяных компаний, что в сегодняшних условиях не представляется возможным, так как есть более приоритетные направления расходов бюджета»,— приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

С февраля нефтяники начнут получать выплаты из бюджета по демпферу, что также позволит стабилизировать ситуацию на топливном рынке, добавили в Минфине. «Что касается привязки демпфера к биржевым котировкам — в условиях олигопольного рынка, когда цена формируется несколькими крупными игроками, это нецелесообразно и лишь приведет к снижению его эффективности»,— заявили в министерстве.

В конце января стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла максимальных значений за последний год. На цены повлияли рост экспортной альтернативы и снижения отгрузок на внутренний рынок.

Подробности — в материале “Ъ” «Оптоповый нефтепродукт».