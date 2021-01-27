Курирующий градостроительство, архитектуру, городское хозяйство и связь вице-мэр Тамбова Алексей Власов покинет пост. Об этом глава города Максим Косенков рассказал на заседании гордумы. По его словам, с 27 января Алексей Власов находится в отпуске, а с 21 февраля будет уволен. «Соответствующее распоряжение я подписал», — заявил Максим Косенков.

Господин Косенков отметил, что ему «нужны люди которые меня слышат», а не «ждут у моря погоды». «Блок городского хозяйства должен шевелиться шустрее, от элементарных вещей до более глобальных. А считать, что всё хорошо и нормально, когда, например людям под ноги кидают комки грязи в качестве песко-соляной смеси, — это безобразие», — заявил врио мэра. Он также отметил, что предложил уволиться руководителю МБУ «Пассажирские перевозки» Александру Лямину, так как тот «ничего внятного не может предложить» по улучшению качества маршрутной сети и перевозок.

Алексей Власов родился в 1978 году. Окончил архитектурно-строительный факультет Тамбовского технического госуниверситета. В 2009 году получил экономическое образование в Поволжской академии госслужбы имени Столыпина. Работал начальником участка по строительству дорог в Тамбовской области, главой комитета городского хозяйства мэрии. Был гендиректором МКУ «Дирекция городских дорог» в Тамбове, замом главы областного центра, замом начальника областного управления автодорог и транспорта. Затем работал в Москве замом руководителя управления ФКУ «Центравтомагистраль». В мэрию Тамбова вернулся осенью 2019 года.

Александр Прытков