Вице-мэром Тамбова назначен Алексей Власов

Алексей Власов назначен замом мэра Тамбова Наталии Макаревич по общим вопросам, сообщает пресс-служба городской администрации. Он занял должность Алексея Ануфриева, которого насмерть сбила машина в августе.
Господин Власов будет координировать деятельность комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций общественной безопасности и охране окружающей среды, контрольного комитета, архивного отдела и управления делами. Ранее господин Власов уже был замглавы города во время мэрства Юрия Рогачева.
Алексей Власов родился в 1978 году. Окончил архитектурно-строительный факультет Тамбовского технического госуниверситета. В 2009 году получил экономическое образование в Поволжской академии госслужбы имени Столыпина. Работал начальником участка по строительству дорог в Тамбовской области, главой комитета городского хозяйства мэрии. Был гендиректором МКУ «Дирекция городских дорог» в Тамбове, замом главы областного центра, замом начальника областного управления автодорог и транспорта. До последнего времени работал в Москве замом руководителя управления ФКУ «Центравтомагистраль». Женат, воспитывает дочь.