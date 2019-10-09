Вице-мэром Тамбова назначен Алексей Власов

Алексей Власов родился в 1978 году. Окончил архитектурно-строительный факультет Тамбовского технического госуниверситета. В 2009 году получил экономическое образование в Поволжской академии госслужбы имени Столыпина. Работал начальником участка по строительству дорог в Тамбовской области, главой комитета городского хозяйства мэрии. Был гендиректором МКУ «Дирекция городских дорог» в Тамбове, замом главы областного центра, замом начальника областного управления автодорог и транспорта. До последнего времени работал в Москве замом руководителя управления ФКУ «Центравтомагистраль». Женат, воспитывает дочь.