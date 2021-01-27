«Власть не хочет слышать молодежь»

С молодчиками и погромщиками говорить не о чем — так Дмитрий Песков прокомментировал слова Валерия Фалькова о возможности диалога с теми, кто ходит на несанкционированные акции. Глава Минобрнауки ранее заявил, что любую молодежь нужно слышать и помогать ей преодолевать жизненные трудности. Пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос “Ъ FM” пояснил, что разговор возможен лишь с теми, кто не нарушает законодательство. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает молодежное направление одним из самых проблемных для нынешней системы власти.

Можно предположить, что по итогам одних протестных акций и в перспективе других, власть решила все-таки поговорить с молодежью, что называется, по-хорошему. Сейчас в качестве профилактики вольнодумства в основном используется следующая формула: студентов и школьников стращают различными карами за любую симпатию к Алексею Навальному, проводят душеспасительные беседы, где взывают к совести, патриотизму и сознательности. А в день митинга устраивают контрольные или некие соревнования с обязательным участием: не придешь — перепишем, потом пеняй на себя.

Но вот министр образования и науки Валерий Фальков встретился у себя в ведомстве с представителями студенческих СМИ. Среди прочего, господина Фалькова спросили, чего собственно не хватает современной молодежи, почему она ходит на несанкционированные митинги. Министр назвал этот вопрос хорошим и признался, что молодежь, даже такую заблудшую, нужно слышать и вести с ней диалог.

«Что надо молодежи? Это хороший вопрос.

Я думаю, всегда нужен постоянный, откровенный и честный диалог с молодежью.

Второе — надо помогать и поддерживать, и в этом году мы будем делать больше, студенческое самоуправление», — сказал министр.

Что может быть альтернативой протестным митингам? Молодежи нужна свобода, возможность самореализации. В этой связи чиновники намерены развивать студенческое самоуправление. Студенты должны влиять на университет.

Другими словами, вы хотите сказать, что у нас возможны независимые университеты, как на Западе или в той старой России, до большевиков? Да это просто революция какая-то! В свою очередь, Дмитрий Песков так прокомментировал слова министра: диалог есть и будет, но не с молодчиками и погромщиками. Словом, ответ пресс-секретаря президента не произвел сенсации.

«А этот диалог так или иначе осуществляется. Именно к этим людям адресовано предупреждение, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях. Именно этих людей просят воздержаться от этого, и с ними, кстати, весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков пояснил, что такое диалог: сейчас мы, власть, вас по-хорошему предупреждаем — не ходите; но вы, тем не менее, нарушаете, и многие из вас становятся молодчиками. А если так, то никакой вам пощады.

Вопрос, правда, не совсем в этом. Фалькова спросили, о так называемых глубинных причинах: что, собственно, толкает молодых людей к нехорошим поступкам. Почему Навальный так популярен? И возможна ли ему какая-либо альтернатива? У нас ведь столько чиновников за молодежь отвечают, и так порой кажется, что они немного недорабатывают. В итоге получается, что есть только кнут — сидите тихо и не высовывайтесь, а то пожалеете.

И что можно сказать относительно студенческого самоуправления? Все это мы проходили в советской стране.

Схема выглядит так: выбирают актив из «правильной патриотической молодежи», и они уже доводят до остальных политику партии, в помощь, так сказать, администрации.

Сам студент за студентом следит.

Сложно это назвать самоуправлением. Дело в том, что власть не хочет слышать молодежь. Причина понятна: реальное самоуправление и свободы — это ведь большой риск для системы, который в сложной ситуации неуместен.