Дефицит бюджета Нижнего Новгорода увеличили до 476 млн рублей

Дума Нижнего Новгороде утвердила изменения в бюджет города на 2021 год на заседании 27 января. Доходная часть бюджета увеличивается на 1,7 млрд руб. до 38,29 млрд руб., расходная — на 1,9 млрд руб. Таким образом, дефицит вырос до 476 млн руб.

Расходы увеличиваются за счет межбюджетных трансфертов на сумму 1,73 млрд руб. и остатков собственных средств города. По данным на 1 января, остаток средств составил 398,9 млн руб. Из них 177,1 млн руб. направят на покрытие дополнительных расходов, 221,8 млн руб. — на сокращение муниципального долга.

Анастасия Еремина