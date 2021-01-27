Минпросвещения: школы должны сами принять решение о введении шестидневки

Школы должны сами принять решение о введении шестидневного обучения для учеников, основываясь на их уровне знаний, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает вопрос о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного обучения. Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний»,— сказал господин Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По решению Минпросвещения в связи с улучшением эпидситуации с COVID-19 школы страны с 18 января вернулись к очным занятиям. На карантине находятся только 16 школ в 11 регионах России.

Ранее Генпрокуратура выявила масштабные нарушения в дистанционном формате обучения по всей стране. Речь идет о самообучении вместо полноценных онлайн-занятий, нехватке компьютеров для школьников и учителей, а также местных приказах, обязывающих учащихся иметь компьютерную технику для занятий с возможностью воспроизведения звука и видео.

Подробности — в материале “Ъ” «Школам выставили прокурорские оценки».