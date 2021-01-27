Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 самых выгодных кредитов наличными

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в декабре 2020 года, подготовленный порталом Выберу.ру. Третье место в рейтинге занял «Кредит наличными» УРАЛСИБа с процентной ставкой от 5,5% годовых.

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка УРАЛСИБ» (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.