Ольга Хитрова возглавила ярославскую «Единую Россию»

Депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова возглавила региональное отделение партии «Единая Россия», сообщается на официальном партийном сайте. В сообщении отмечается, что исполнение полномочий секретаря ярославского регионального отделения партии возложено на Ольгу Хитрову решением президиума генсовета партии «Единая Россия».

«Ольга Владимировна Хитрова с 2008 года была депутатом областного парламента разных созывов. В настоящее время является председателем комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи»,— говорится в сообщении на сайте партии.

В партии отметили, что выборы секретаря пройдут на региональной партконференции в результате тайного альтернативного голосования. О дате проведения партконференции пока не сообщается.

Должность секретаря областного отделения партии стала свободной после того, как 30 декабря 2020 года погиб в ДТП руководитель ярославских единороссов, председатель областной думы Алексей Константинов. Он возглавлял региональное отделение партии с января 2019 года.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 2 февраля 2021 года состоится внеочередное заседание Ярославской областной думы, на котором депутаты примут решение о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя облдумы Алексея Константинова в связи с его трагической гибелью. На этом же заседании будут установлены сроки выдвижения кандидатов на должность председателя облдумы.

София Бастрыгина