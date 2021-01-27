Банкноты в $20 сменят «лицо»

США возвращаются к идее поменять купюру номиналом в $20. Вместо портрета седьмого президента страны Эндрю Джексона на банкноте может появиться изображение Гарриет Табмен, чернокожей правозащитницы, которая в XIX веке боролась против рабства. О том, что Минфин США планирует такие изменения, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Впервые о подобных изменениях заговорили еще при Бараке Обаме в 2016 году. Тогда предполагалось, что Табмен заменит Джексона на банкноте к 2020-му. Однако сменивший Обаму на посту президента Дональд Трамп отказался от этой идеи.

Почему теперь США решили к ней вернуться? На этот вопрос ответил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев: «Это некое продолжение деятельности администрации Обамы, потому что Байден там был вице-президентом, и, соответственно, многие члены администрации Байдена, я думаю большинство, перекочевало оттуда. Ну, и нынешний президент США заявлял в ходе избирательной кампании, что его кабинет, правительство, администрация и политика должны отражать разнообразие Америки.

Но замена портрета одного деятеля на другого на купюрах или замена одной картинки другой — это не более, чем косметика.

Почему бы белого там не заменить на представительницу аболиционистского движения афроамериканского, да? Ничего такого в этом нет. Но если потом и памятники менять здесь, потом историю переписывать, то определенная тенденция, которую можно назвать культурной революцией, просматривается».

Джанет Йеллен, которую Джозеф Байден назначил главой Минфина США, поддержала идею разместить на 20-долларовой купюре портрет чернокожей правозащитницы Гарриет Табмен.

При этом ее предшественник на этом посту при администрации Трампа Стивен Мнучин в 2019 году заявлял, что дизайн таких банкнот не будет меняться до 2028-го.

Если Штаты все же решатся на это, сложно посчитать, сколько будут стоить такие изменения, говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский: «Неизвестно число купюр номиналом в $20, которые находятся в обращении даже не только в США, а во всем мире. Большая часть купюр находится за пределами Штатов. Их, конечно, будут постепенно изымать, и печать одной купюры стоит, допустим, 10 центов при массовом производстве, но сколько всего нужно напечатать, с какой скоростью, никто не знает. Поэтому сейчас оценить затраты невозможно. Но на самом деле этот гарант не новый, недавно монетные дворы США начеканили афроамериканку на золотых монетах, они называются “Черная свобода”.

В обращении будут находиться одновременно две купюры — с президентом и с афроамериканкой.

Постепенно вторая вытеснит первую, и вторых станет мало, они, кстати, могут на российском рынке подорожать».

Впрочем, бывший президент США Дональд Трамп лично был не против того, чтобы разместить портрет правозащитницы Гарриет Табмен на американской валюте. Во время первой предвыборной кампании он назвал выбор ее изображения на купюрах «политически правильным». Правда, предлагал поместить ее портрет на банкноте номиналом в $2, которая встречается в обороте достаточно редко.

Как выглядит 20-долларовая купюра с правозащитницей, можно посмотреть вTelegram-канале радиостанции “Ъ FM”.

Владимир Расулов