На конкурс по выбору мэра Екатеринбурга зарегистрировано 43 кандидата

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга зарегистрировала 43 претендента, подавших документы. Как сообщили в пресс-службе гордумы, один из участников конкурса указал в заявлении наличие судимости. По этому претенденту проводится дополнительная проверка.

«В течение следующего дня все зарегистрированные кандидаты получат информацию о дне и времени собеседований, которые начнутся 1 февраля. Мы разбили претендентов на три группы. У каждого кандидата будет по 15 минут на самопрезентацию. После этого они ответят на вопросы членов конкурсной комиссии»,— рассказал вице-спикер думы Екатеринбурга, заместитель председателя конкурсной комиссии Виктор Тестов.

После рассмотрения всех кандидатур, члены конкурсной комиссии подготовят рекомендации к заседанию гордумы 9 февраля. На нем депутаты примут решение о назначении нового главы Екатеринбурга.

Напомним, место мэра Екатеринбурга стало вакантным в конце декабря 2020 года после ухода Александра Высокинского в правительство Свердловской области. Всего на конкурс подали заявки 44 человека. Около 20 из них сдали неполные пакеты документов. В основном у претендентов не было справок об отсутствии судимости, вопросы вызывало и качество подготовленных документов. Конкурсная комиссия разрешила донести необходимые документы до 29 января.

Подробнее о кандидатах на должность главы Екатеринбурга — в материале “Ъ-Урал” «"Мы демократичны и считаем, что все должны участвовать"»