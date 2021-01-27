Народный артист России Сергей Карпов возглавил Воронежский институт искусств

Как и предполагал “Ъ-Черноземье”, и.о. ректора Воронежского государственного института искусств назначен актер местного драмтеатра имени Кольцова Сергей Карпов. По словам источника “Ъ-Черноземье” в вузе, господина Карпова 27 янвая коллективу представила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Возглавлявшая с июня 2015 года институт искусств в качестве и.о. Ольга Скрынникова получила от министерства благодарность. Ранее госпожа Скрынникова рассказывала “Ъ-Черноземье”, что написала заявление об уходе по собственному желанию и не планирует возвращаться на должность проректора. Сергей Карпов в разговоре с “Ъ-Черноземье” неделю назад называл его назначение в вуз «преждевременными слухами».

Господину Карпову 65 лет исполнилось в октябре 2020 года. Он окончил Воронежский государственный институт искусств в 1976 году. Тогда же начал карьеру в академическом театре драмы имени Кольцова, где служит до сих пор. В 2004 году стал народным артистом России (после него другие воронежские артисты этого звания пока не удостаивались). В 2010–2015 годах был депутатом гордумы от «Единой России». С декабря 2011-го возглавлял Дворец творчества детей и молодежи, в котором расположены различные творческие, научные и спортивные секции. Является председателем городской общественной палаты.

Подробнее о смене руководства в воронежском институте искусств читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Студентам добавят артистизма».

Александр Прытков, Сергей Калашников