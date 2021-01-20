Ректор Воронежского института искусств может смениться до конца января

25 января руководившая Воронежским государственным институтом искусств (ВГИИ) с июня 2015 года в статусе и.о. Ольга Скрынникова планирует сложить полномочия. Об этом она сообщила “Ъ-Черноземье”, отметив, что написала заявление об увольнении по собственному желанию еще в ноябре.

«У меня был бессрочный трудовой договор с Министерством культуры. Я работала в статусе и.о., однако этот формат не убавлял никаких полномочий. Он является распространенным для творческих вузов, дает работать более свободно. И.о. — это назначенный человек, человек министерства. Административные полномочия складываю по собственному желанию, планирую продолжить свой профессиональный путь в творческом и научном направлении, как из вокально-инструментальных ансамблей исполнители уходят в солисты»,— сказала госпожа Скрынникова. Она уточнила, что не планирует возвращаться на должность проректора по науке, которую занимала до того, как возглавить вуз.

Госпожа Скрынникова ожидает, что нового руководителя ВГИИ объявят вскоре после ее официального ухода, однако предпочитает воздержаться от оценки кандидатур преемников.

По данным “Ъ-Черноземье”, напомним, фаворитом считается экс-депутат гордумы, народный артист России Сергей Карпов. Он накануне написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности директора муниципального Дворца творчества детей и молодежи, подтвердили в мэрии. Господин Карпов отказался от комментариев, назвав информацию о его возможном назначении «преждевременными слухами».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье” «Студентам добавят артистизма».

Сергей Калашников