Почти 4 тысячи предпринимателей Удмуртии воспользуются льготой после отмены ЕНВД

В 2021 году порядка 4 тыс. предпринимателей Удмуртии, которые работали на ЕНВД, перешли на упрошенную систему налогообложения. Еще 2,3 тыс. бизнесменов предпочли патентную систему, 149 стали самозанятыми, а один выбрал ЕСХН, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на и.о. первого вице-премьера Константина Сунцова. Более 2% предпринимателей не определились с новым режимом и будут работать на Общей системе налогообложения.

Напомним, что для бизнесменов Удмуртии, которые перешли с ЕНВД на УСН в 2021 году действует льготная налоговая ставка. Она составит 2% по объекту налогообложения «Доходы» и 5% — по объекту «Доходы минус расходы». Подать заявление о смене налогового режима с ЕНВД на УСН можно до 1 февраля. Предприниматели, которые не подадут уведомление, будут переведены на общий режим налогообложения.

«Это позволит сократить тот процент предпринимателей, которые по каким-то причинам не подали заявление и рискуют перейти на общую систему налогообложения. А это, напомню, необходимость платить целый ряд налогов: НДФЛ, НДС, НДФЛ за сотрудников, налоги на собственность. Поэтому советую всем поторопиться»,— подчеркнул Константин Сунцов.

Ранее сообщалось, что 70% предпринимателей Удмуртии, платящих ЕНВД, до сих пор не приняли решение о переходе на другой налоговый режим. По словам министра экономики республики Михаила Тумина, у них осталась неделя на подачу заявления в УФНС, иначе они будут автоматически переведены на общий режим. В первую очередь предпринимателям рекомендуют упрощенную систему налогообложения, по которой были установлены льготные ставки, и патент. Представители деловых сообществ считают, что альтернативные режимы увеличат затраты предпринимателей, что повлечет закрытие или перерегистрацию части бизнеса.

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