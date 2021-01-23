Finnair начнет требовать от пассажиров отрицательный тест на коронавирус

Финская авиакомпания Finnair начнет требовать от всех пассажиров, направляющихся в Финляндию, сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус. Finnair планирует возобновить рейсы в Санкт-Петербург с 29 января, они будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

«С 28 января и далее будет требовать, чтобы пассажиры предъявляли сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19 или справку о перенесенной инфекции коронавируса, если они путешествуют на любом рейсе Finnair в Финляндию»,— сообщается на сайте авиакомпании. Это требование не распространяется на пассажиров, выполняющих пересадку в аэропорту Хельсинки.

Finnair также уведомляет, что с 25 января в полном объеме возобновляет полеты между Великобританией и Финляндией.