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Фото: instagram@jenniferaniston

В свете софитов

Какой косметикой пользуется Дженнифер Энистон

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Звезда сериала «Утреннее шоу» Дженнифер Энистон нечасто выкладывает свои фото в Instagram. Сегодняшнее сделано специально, чтобы объявить о начале съемок третьего сезона. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о косметических средствах, которые она использует в кадре.


Под заголовком «Команда мечты» Энистон разместила фотографию своего визажиста Анжелы Левин и парикмахера Криса Макмиллана — начинаются съемки нового сезона сериала «Утреннее шоу».

instagram@jenniferaniston

instagram@jenniferaniston

На фото видны все средства, с помощью которых они колдуют над звездой, прежде чем она выйдет на съемочную площадку. Шаг первый — уход за кожей. Чтобы подготовить кожу, Левин использует ночной крем Magic Night cream Charlotte Tilbuty, омолаживающий праймер Skin Perfector Dior, масло The Renewal Oil La Mer и нашумевший универсальный крем (его любят буквально все звезды и регулярно об этом сообщают миру) от доктора Августина Бадера. Шаг второй — макияж. Визажист выбирает тональный крем Skin Fetish от знаменитой Пэт Макграт (наносит его конусообразным спонжем Beautyblender), потом фиксирует его с помощью спрея-миста Luminous Dewy Skin Mist. Для губ используется гель для придания припухлости Lip Plumper Gloss Grande Cosmetics и средство по уходу Lip Care Stick Dr. Hauschka.

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