Курская АЭС вложила 430 млн рублей в инфраструктуру Курчатова в 2020 году

В 2020 году Курская атомная электростанция в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и региональной администрацией о дополнительных налоговых отчислениях инвестировала в социально-экономическое и инфраструктурное развитие города-спутника Курчатова более 430 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

В 2021 году на средства от соглашения планируется заменить 20 городских лифтов, построить дороги в южной части города и продолжить благоустройство набережной. «Большим проектом обещает стать возведение многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной», — добавили в пресс-службе. Размер инвестиций в 2021 году там не раскрыли.

О том, за чей счет будет окупать строительство новых энергоблоков Курской АЭС, читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков