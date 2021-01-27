Число смертей от COVID-19 в Великобритании превысило 100 тысяч

Великобритания первой из европейских стран перешагнула отметку в 100 тыс. смертей от COVID-19. За минувшую неделю в стране умерли от коронавируса 7776 человек, и общее число умерших от него достигло 103 602. Как сообщает The Times, у Великобритании теперь еще и самый высокий в мире показатель числа смертей на миллион человек населения. Большинство умерших — пожилые люди старше 65 лет, они составляют 90% общего числа смертей.

Сообщая вчера вечером эти данные, премьер-министр Борис Джонсон, сам в тяжелой форме перенесший заболевание, принес свои извинения соотечественникам за эту «мрачную статистику» и заявил, что берет на себя всю ответственность за ситуацию, хотя и отметил, что правительство «делало все, что могло». По его словам, «невозможно подсчитать все то горе», которое стоит за цифрами смертей, но премьер-министр пообещал, что его правительство «извлечет все уроки».

Сегодня премьер-министр намерен выступить в парламенте с отчетом о ситуации в стране и укажет условия для снятия локдауна в феврале. Ожидается, что с 15 февраля школьники смогут вернуться в школы.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что «британский» штамм коронавируса, обнаруженный в конце 2020 года, может быть не только более заразным, но и более летальным.

О мутации коронавируса читайте в публикации “Ъ” «Великобритании устроили COVID-блокаду».

Алена Миклашевская