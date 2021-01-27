Cтремление жить за городом и низкие процентные ставки удвоили объем ипотечного кредитования в 2020 году

По итогам 2020 года АО «Россельхозбанк» выдало более 74 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 175 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. 45% выдач — более 79 млрд рублей — пришлось на сельскую ипотеку, которая стартовала весной прошлого года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключевым оператором сельской ипотеки стал Россельхозбанк.

Топ-5 ипотечных программ РСХБ Объем выдачи,млрд руб. Кол-во выданных кредитов, тыс. шт. Средний размер кредита, млн руб. «Сельская ипотека» 79,4 41 1,9 «Ипотека с господдержкой» 33,2 8,4 3,9 «Ипотечное жилищное кредитование» 32,7 12,4 2,6 «Рефинансирование ипотеки» 19,1 9 2,1 Другие ипотечные программы 10,8 3,5 3,1

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Лидером по ипотечному кредитованию, по данным Россельхозбанка, стал Центральный федеральный округ, на который приходится 35,7% от общего объема выдач. За ним следуют Приволжский (21,4%) и Северо-Западный (13,1%) федеральные округа.

Хит года

В 2020 году самым популярным ипотечным продуктом Россельхозбанка стала сельская ипотека. За год РСХБ выдал почти 41 тыс. кредитов по этой программе на сумму 79,4 млрд рублей.

В тройке лидеров по выдаче сельской ипотеки Башкирский, Санкт-Петербургский и Новосибирский филиалы Россельхозбанка.

«Сельская ипотека произвела настоящий фурор на рынке. Ее запуск оказался очень своевременным. В пандемию люди оценили все плюсы жизни на природе и задумались о переезде за город. Этому способствуют и ставки по сельской ипотеке — самые низкие на рынке. Мы уже получили почти 195 тыс. заявок на 414,3 млрд рублей. Таким образом, сельская ипотека становится реальным инструментом улучшения жилищных условий, который доступен миллионам российских семей»,— отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Проект «Россельхозбанк» — 20 лет на рынке

По статистике банка, 45% кредитов, оформленных по сельской ипотеке, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет. При этом в каждом третьем регионе доля жителей городов, приобретающих жилье за городом, превышает долю жителей сельских территорий, оформляющих кредит по льготной программе. Наибольшим спросом среди заемщиков при этом пользуется жилье на вторичном рынке.

«Сельская ипотека выполняет одну из основных задач государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” — привлекает людей в сельскую местность. Кроме того, мы ожидаем, что сельская ипотека будет стимулировать интерес к строительству индивидуальных жилых домов. Это поможет увеличить объемы жилищного строительства на сельских территориях и обеспечит им устойчивое развитие»,— добавил Борис Листов.

Сейчас клиентам банка доступна база более чем из 100 типовых проектов ИЖС. Их преимущество в том, что нет необходимости в длительном согласовании такого проекта между подрядной организацией, клиентом и банком, что существенно ускоряет и упрощает процесс выбора собственного нового дома.

Какие еще виды ипотечных программ пользовались спросом

Второй по популярности ипотечной программой банка — после сельской ипотеки — в 2020 году стала «Ипотека с господдержкой». Клиенты банка оформили свыше 8,4 тыс. таких кредитов на общую сумму более 33 млрд рублей. Программа выдачи ипотеки с льготной процентной ставкой на приобретение жилья в новостройках была запущена весной прошлого года.

Среди филиалов банка лидером по объему выдачи является Московский филиал, за которым следуют Санкт-Петербургский и Тульский филиалы.

По стандартной ипотечной программе банка «Ипотечное жилищное кредитование», включая специальные условия кредитования для молодых семей и при использовании материнского (семейного) капитала, в 2020 году было оформлено 12,4 тыс. кредитов на общую сумму 32,7 млрд рублей (средний размер кредита составил 2,6 млн рублей).

Наибольшим спросом эта программа пользовалась у клиентов Московского, Санкт-Петербургского и Красноярского филиалов.

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ и появления льготных ипотечных кредитов существенно увеличился и объем рефинансирования. В 2020 году почти 9 тыс. человек, ранее оформивших ипотеку, обратились за снижением финансовой нагрузки. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Общая сумма таких рефинансированных кредитов превысила 19,1 млрд рублей.

Наибольший спрос на рефинансирование был зафиксирован в Московском, Санкт-Петербургском и Хабаровском филиалах банка.