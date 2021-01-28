«Большой пятерке» заморозило расходы

Пандемия коронавируса и нанесенный ею ущерб футбольной отрасли превратили нынешнюю зимнюю трансферную кампанию в удивительно экономную по недавним меркам. За пять дней до закрытия окна сумма денег, потраченных на новичков клубами «большой пятерки», не дотягивала до €150 млн, то есть до показателя, в концовке прошлого десятилетия характерного скорее для одной отдельно взятой ее лиги, и то не самой богатой, а по-настоящему громких сделок до сих пор не было совершено ни одной.
Это зимнее трансферное окно, кажется, жутко осложнило жизнь медиаресурсам, представляющим страны «большой пятерки» — Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию. В том смысле, что дарит слишком мало информационных поводов хоть что-то рассказать о творящемся в его рамках. Оно открылось еще в начале января, а вчера, за пять дней до закрытия, которое произойдет вечером в понедельник, Sky Sports вместо анализа состоявшихся покупок привел список из полудюжины фамилий известных игроков вроде Джесси Лингарда, Кристиана Эриксена, Деле Алли, чьи переходы — в английские клубы или из английских — вроде бы готовились: вдруг еще успеют? Впрочем, авторы списка оговаривались, что успеть сложно. А комментирующий трансферную кампанию тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, описывая ее, употреблял слово «тихая», как и многие другие эксперты.
Градус «тишины» легко измерить цифрами. По данным Transfermarkt, по состоянию на среду январские траты клубов элитных дивизионов «большой пятерки» на новичков составляли €143,5 млн. Это не просто мало, это мизерная сумма по недавним меркам. В январе 2018 года зимние расходы «большой пятерки» немного превысили €1 млрд, в январе 2019-го снизились до €623,9 млн, что считалось серьезным проседанием, в январе 2020-го вновь скакнули вверх — €931,8 млн. Год назад даже у пятой в плане щедрости Франции они зашкалили за €120 млн. У всех остальных они перепрыгнули 150-миллионную отметку, у традиционно наиболее активной на рынке Англии подобрались вплотную к 250-миллионной, что, впрочем, никого не удивило: в 2018 году ее представители вложили в новобранцев свыше €500 млн.
Их нынешние вложения на фоне прежних выглядят просто крохами: €50,5 млн — это после «инфляционного» роста цен трехлетней давности, связанного в том числе с грандиозными контрактами премьер-лиги, объединяющей английские клубы, цена одного очень хорошего игрока. Англия, однако, вновь уверенно лидирует по тратам. У конкурентов они гораздо ниже: у Германии — €34,7 млн, Франции — €20 млн, Испании с ее «Реалом» и «Барселоной» — €19,8 млн, Италии — €18,6 млн.
Штрих в картину — шорт-лист дорогих трансферов. На данный момент на верхушке — тот, что совершил клуб из страны, в «большую пятерку» не входящей: голландский «Аякс» купил у «Вест-Хэма» форварда Себастьена Халлера за €22,5 млн. За Халлером располагается бывший футболист «Аталанты» Амад Диалло, который обошелся «Манчестер Юнайтед» в €21 млн. €20 млн — цена Доминика Собослаи и Крепина Диатта, приобретенных «Лейпцигом» и «Монако» у «Зальцбурга» и «Брюгге». Вот и все более или менее крупные трансферы. Показательно, что тот, что устроил «Спартак», продавший «Фиорентине» Александра Кокорина приблизительно за такую сумму, которую инвестировали в новичков в январе все команды Российской премьер-лиги (РПЛ), вместе взятые, все еще держится в топ-двадцатке, хотя цена в €4,5 млн только что казалась такой, с которой не попадешь и в сотню даже зимой, когда активность ниже, чем летом.
Дефицит в этих сделках и звучных имен. Звучнее всех — имя немецкого ветерана Месута Озиля. Из «Арсенала» в турецкий «Фенербахче» он ушел бесплатно, в статусе свободного агента (клуб специально договаривался о досрочном разрыве контракта). А на замену Озилю лондонцы взяли принадлежащего «Реалу» перспективного Мартина Одегорда — в аренду, без трансферной компенсации. И едва ли в ближайшие дни случится какой-то невероятный прорыв, заставляющий кардинально пересмотреть оценки кампании.
Объяснение феномену лежит на поверхности. Изменения в стилистике поведения клубов на рынке резали глаз еще в период действия предыдущего окна. Летом 2019 года пять сильнейших лиг потратили на покупку игроков €5,54 млрд, летом 2020-го — €3,28 млрд. Разница — примерно на 40%. И это были 40%, срезанные пандемией коронавируса и сопутствующим ей падением доходов. А накануне Deloitte, опубликовав свою очередную Money League, зафиксировал, что доходы 20 самых богатых клубов в минувшем сезоне на €1,1 млрд меньше, чем в позапрошлом, «докоронавирусном». А в сезоне текущем ведь их доходная часть продолжает страдать, кажется, ничуть не меньше.
Футбол будет терять больше
Глава Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что футбольная индустрия понесет гораздо больше потерь из-за пандемии коронавируса, чем предполагалось ранее. По его оценке, они могут достичь €8,5 млрд. Господин Аньелли не согласился со сведениями, содержащимися в обнародованном во вторник отчете Deloitte Money League, в котором говорится, что потери 20 сильнейших команд Европы в этом сезоне могут достичь €2 млрд. Он считает, что авторы исследования недооценили то, насколько тяжелым будет сезон без зрителей на трибунах: «Я видел данные Deloitte. Они пишут, что топ-20 клубов потеряли €1,1 млрд по итогам прошлого сезона и потеряют еще около €1 млрд по итогам нынешнего. Но я думаю, что все будет гораздо хуже. В сезоне-2019/20 мы провели всего-то три-четыре месяца без болельщиков. Я уверен, что нынешний сезон полностью пройдет без зрителей. Исходя из тех данных, что есть у меня, индустрия в сумме за два сезона потеряет минимум €6,5 млрд. Максимум — €8,5 млрд. При этом примерно 360 клубов будут остро нуждаться во вливании ликвидности примерно на €6 млрд».
Reuters