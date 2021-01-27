«Динамо» (Москва) – ЦСКА: прогноз и ставки на матч КХЛ 27 января

27 января «Динамо» примет «армейцев» в московском дерби. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на «ВТБ Арене» начнется в 19:30. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Динамо» (Москва)

Новый год бело-голубые начали с гостевых поражений от рижского «Динамо» (4:5) и «Ак Барса» (1:2). В текущей домашней серии подопечные Крикунова одолели минских одноклубников (2:0), «Витязь» (2:1) и «Торпедо» (5:3), проиграли «Сибири» (3:4 Б) и «Барысу» (0:2), но в последнем матче взяли реванш у рижан (5:2).

Бело-голубые набрали 63 очка в 49 матчах и идут на 4-м месте в Западной конференции, при этом чаще всех в КХЛ бросают по воротам (1592 раза) и больше всех в Западной конференции удаляются в домашних матчах (308 штрафных минут).

Первая тройка «Динамо» Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин была главной угрозой воротам соперника в каждой игре этой регулярки. Центрфорвард Вадим Шипачёв возглавляет гонку бомбардиров с 55 очками (18+37), Дмитрий Яшкин лидирует в списке снайперов с 31 шайбой и провел больше всех в лиге силовых приемов (169).

Владимир Брюквин, Михаил Григорьев и Семён Панкратов пропустят дерби с «армейцами» из-за травм.

В какой форме ЦСКА

Команда Игоря Никитина возглавляет Западную конференцию, набрав 75 баллов в 49 играх. «Армейцы» с переменным успехом провели первую гостевую серию 2021 года: победили СКА (3:2 ОТ), разгромили рижское «Динамо» (7:1) и проиграли «Локомотиву» (0:3). В домашней серии ЦСКА выиграл у СКА (3:1), «Спартака» (2:1), «Амура» (3:2) и уступил «Йокериту» (1:3).

У красно-синих – самая непробиваемая оборона в КХЛ (101 пропущенная шайба) и лучшая реализация бросков (11,62%), причем на выезде ЦСКА завершает атаки еще эффективнее (12%).

В списке травмированных находятся двое «армейцев»: защитник Джон Гилмор и форвард Марио Кемпе.

«Динамо» (Москва) – ЦСКА: статистика личных встреч

В этом сезоне «армейцы» дважды взяли верх над «Динамо» (2:0 и 2:1), но последняя встреча завершилась победой бело-голубых (4:3). ЦСКА выиграл 8 из 10 последних очных встреч.

Прогноз экспертов на матч «Динамо» (Москва) – ЦСКА 27 января

ЦСКА не проиграет, и тотал меньше 5,5 за 2.18

После поражения от «Йокерита» «армейцы» максимально мотивированы победить в последнем московском дерби этого регулярного чемпионата. Игорь Никитин прекрасно знает, что для успеха необходимо остановить самую результативную тройку лиги, что на прошлой неделе уже удавалось «Барысу». В составе ЦСКА собраны классные исполнители, благодаря которым красно-синие победили соседей в 3 из 4 последних очных встреч. В среду гости способны вновь одолеть подопечных Крикунова.

Последний рубеж обеих команд защищают высококлассные вратари. Александр Ерёменко даже в 40 лет показывает класс, а Эмиль Гарипов уверенно страхует ветерана и постепенно готовится его заменить. В этом сезоне Ларс Юханссон стал настоящим «первым номером» при поддержке проверенного «бэкапа» Александра Шарыченкова. Голкиперы обязательно покажут класс в предстоящем московском дерби, поэтому соперники не пробьют тотал 5,5, как и в 9 из 10 предыдущих матчей.

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