Штаб Навального в Ростове объявил новое шествие в его поддержку

Активисты штаба Алексея Навального снова объявили шествие в его поддержку. Информация об этом опубликована в сообществе штаба в Facebook.

Протестующие запланировали встретиться 31 января возле здания Донской публичной библиотеки. Потом они собираются пройти шествием по ул. Пушкинской до парка Горького. Сторонники Алексея Навального требуют освобождения оппозиционера из СИЗО «Матросская тишина». В пресс-службе администрации Ростова не смогли оперативно ответить на вопрос “Ъ-Юг” о том, пытались ли активисты штаба подать уведомление о проведении мероприятия.

Напомним, несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Ростове-на-Дону 23 января. По оценке “Ъ-Юг” в нем приняли участие от 3 тыс. человек.

Как ранее писал “Ъ”, Алексей Навальный был задержан 17 января по прибытии в Россию. ФСИН сообщала, что задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». На следующий день суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал господина Навального на 30 суток. Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам по всей России.

Наталья Шинкарева