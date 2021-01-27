В Пензе планируют внедрить проект «Умный город»

В Пензе планируется развить проект «Умный город», который подразумевает внедрение в городскую инфраструктуру интеллектуальных транспортных систем (ИТС), умное освещение, мониторинг пассажиропотоков, технологии энергосбережения и энергоэффективности. Об этом сообщили в мэрии города.

Внедрение проекта позволит создать эффективную систему управления городским хозяйством, безопасные и комфортные условия для жизни горожан с помощью передовых решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Соглашение о сотрудничестве по этому направлению подписали глава администрации Пензы Андрей Лузгин и президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» Валентин Макаров.

Мария Шахрай