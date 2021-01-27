Липецких чиновников могут обязать отчитываться о владении цифровой валютой

Претенденты на госслужбу и государственные служащие Липецкой области «должны отчитываться» о владении цифровой валютой. Об этом сообщила пресс-служба облсовета по итогам заседания профильной депутатской комиссии.

Законопроект внес губернатор Игорь Артамонов. В облсовете пояснили, что по указу президента РФ претендующие на замещение государственных должностей РФ или должностей федеральной госслужбы, а также федеральные чиновники «должны будут предоставлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах». Региональный законопроект предусматривает аналогичную обязанность для местных служащих, включая муниципальных.

Согласно проекту, уведомление о наличии цифровых активов должно предоставляться на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов на замещение должности. Действующие также чиновники должны будут уведомлять о наличии у них цифровой валюты. Комиссия облсовета законопроект одобрила.

Александр Прытков