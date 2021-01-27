Число новых случаев коронавируса в Татарстане снизилось до 84

В Татарстане за минувшие сутки выявили 84 новых случая коронавируса. Один из них оказался завозным, остальные являются контактными. .25 человек госпитализированы, 59 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с COVID-19.

Среди новых больных — 35 человек старше 60 лет. 44 новых случая зарегистрировали в Казани, по пять — в Бавлинском, Зеленодольском и Спасском районах, по три — в Алексеевском и Бугульминском, по два — в Набережных Челнах, Атнинском, Лениногорском, Нурлатском, Сармановском и Чистопольском, по одному — в Азнакаевском, Аксубаевском, Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Черемшанском.

«На 27 января в Татарстане зарегистрировано 15 707 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 12 138, в том числе 98 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"