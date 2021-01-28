«Фосагро» планирует увеличить поставки удобрений в Воронежскую область

Сеть «Фосагро-Регион» намерена увеличить объем поставок удобрений воронежским аграриям. Об этом на встрече с областным вице-премьером Виктором Логвиновым рассказал гендиректор сети дистрибуции Андрей Вовк.

По его словам, в 2020 году компания поставила воронежским сельхозтоваропроизводителям 200 тыс. т удобрений — на 20% больше, чем годом ранее. Под весенний сев 2021 года в Воронежской области уже зарезервировано более 50 тыс. т минеральных удобрений. «За последние два года “Фосагро-Регион” вложила в развитие и модернизацию воронежского центра дистрибуции более 100 млн руб., еще 20 млн руб. мы планируем вложить в этом году»,— подчеркнул господин Вовк. В 2021-м компания планирует запустить на базе центра в Бобровском районе фасовочный комплекс.

По словам вице-премьера Логвинова, присутствие «Фосагро» в регионе «позволяет создать здоровую конкуренцию» между поставщиками удобрений. Напомним, в Воронежской области удобрения выпускает один из крупнейших российских производителей — россошанские «Минудобрения». О планах по строительству базы для продажи удобрений в регионе также заявлял «Еврохим».

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в 2020 году отечественные предприятия поставили производственный рекорд. Крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9%, до 52 млн т, при этом спрос внутри России вырос на 20,4%, до 11,5 млн т.

Олег Мухин