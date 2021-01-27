Волгоградцу грозит десять лет тюрьмы за крупное мошенничество

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в крупном мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый предложил женщине за 2,5 млн руб. решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении ее сына. Деньги якобы предназначались для передачи сотрудникам правоохранительных органов. Предположительно, она согласилась, передав злоумышленнику в период с декабря 2018 года по март 2019 года 1,33 млн руб., которыми последний распорядился по своему усмотрению, при этом сын был приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Кроме того, в рамках расследования установили причастность обвиняемого еще к двум эпизодам мошенничества на 240 тыс. руб.

Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направили в Ворошиловский районный суд Волгограда. В качестве максимального наказания ему грозит десять лет тюрьмы.

Мария Шахрай