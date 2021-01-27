Рост интернет-трафика привел к масштабным сбоям сети в США

В течение вчерашнего дня, 26 января, на северо-восточном побережье США от Вашингтона (округ Колумбия) до Бостона наблюдались многочисленные сбои или полное отключение широкополосного доступа. Как сообщает Bloomberg, этот сбой был вызван резким увеличением нагрузки на сети из-за роста интернет-трафика, и в основном жаловались на сбои клиенты Verizon. Из-за этих проблем была нарушена работа сервисов Google, Facebook, Amazon, Zoom, Slack, оказался сорван рабочий и учебный процесс в компаниях и учебных заведениях с дистанционным режимом.

Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, сбои начались после того, как неназванный крупный интернет-провайдер внес некоторые корректировки в свою пиринговую систему, чем спровоцировал непреднамеренный всплеск траффика, из-за чего произошла перегрузка нескольких сетей вдоль восточного побережья США. По словам источника, инцидент не связан с деятельностью хакеров. В Verizon не сообщили о подробностях случившегося. Между тем этот сбой уже начали изучать в Федеральной комиссии по связи (FCC). Исполняющая обязанности главы ведомства Джессика Розенуорсел сообщила, что они «делают все, чтобы добраться до сути в том, что произошло».

Алена Миклашевская