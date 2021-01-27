Саратовские мукомолы получат 92,9 млн рублей на компенсацию затрат

Саратовской области из федерального бюджета выделено 118,7 млн рублей на компенсацию части затрат предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона по итогам совещания по стабилизации и ограничению роста цен на муку и хлеб.

По информации министра Романа Ковальского, компенсируются затраты на закупку пшеницы на производство муки и на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Предприятиям мукомольной промышленности выделяется на эти цели 92,9 млн руб., пекарям - 25,8 млн руб.

Ежегодно мукомолы и хлебопеки области производят порядка 270 тыс. т муки и 85 тыс. т хлеба.

Марина Ковалева