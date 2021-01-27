Волынец сравнила организаторов акции в поддержку Навального с фашистами

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец прокомментировала участие несовершеннолетних в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сравнив организаторов протестного мероприятия с фашистами. Об этом она написала в своем Instagram.

«В отношении политических авантюристов, которые хотели бы прикрыться детьми, как щитом, сама собои напрашивается аналогия с фашистами, которые гнали впереди себя женщин, детеи и стариков при проходе через минные поля. Зачинщики протестов — такие же нелюди, готовые на любые жертвы для достижения своих гнусных целеи. Детские жизни для них — разменная монета», — сказала детский омбудсмен.

По ее словам, для организаторов акции право ребенка на жизнь «не имеет никакого значения». «Зазывают самых юных, накручивают их по полнои программе, пытаются поставить их в первые ряды. Что нужно молодым, чтобы подвигнуть их на деиствия? О чем им надо наплести? Правильно — о правах! Праве на свободу (от чего?), праве на свои голос (а сеичас его нет?). А еще надо обязательно сказать, что они крутые и сильные, что в них очень верят, рассчитывают на них и что они точно смогут все! И еще очень важно заявить, что боятся только жалкие трусы, а настоящие герои всегда идут до конца. До какого конца? Куда идут? И главное, с какои целью? Об этом провокаторы не говорят», — отметила госпожа Волынец.

Ранее сообщалось, что в Казани на десять суток арестовали координатора штаба Алексея Навального Олега Емельянова.

"Ъ-Казань"