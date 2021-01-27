Воронежский «Птицепром Бобровский» в очередной раз не был продан на торгах

Торги посредством публичного предложения по продаже имущественного комплекса ООО «Птицепром Бобровский» не состоялись из-за отсутствия заявок. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Виктора Лаврухина. Комплекса со зданиями, земельными участками, машинами и оборудованием пытались единым лотом продать со снижением со стартовой цены в 127,5 млн руб. до цены отсечения в 93,5 млн руб.

Изначально птицекомплекс был оценен в 315 млн руб., затем — в 283 млн руб. Эта цена являлась стартовой на предыдущих публичных торгах, в ходе которых снижалась до 85 млн руб. Однако тогда единственную заявку подавал некий Андрей Муконин из Воронежской области, но она была отклонена, потому что не соответствовала требованиям законодательства и не был подтвержден задаток.

Одной из причин банкротства ООО «Птицепром Бобровский» стала произошедшая в ноябре 2018 года вспышка птичьего гриппа. Из-за нее предприятии было ликвидировано 1,2 млн птиц, 600 тыс. яиц и 20 т корма. С заявлением о банкротстве «Бобровского» в июле 2019 года обратилась структура группы «Эконива» Штефана Дюрра ООО «Экониваагро». В «Экониве» тогда поясняли, что заинтересованы в строительстве на земле птицефабрики молочного комплекса, при этом сам производственный комплекс группе не нужен. Банкротом предприятие было признано в июне 2020 года.

Александр Прытков