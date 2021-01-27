На Ямале COVID-19 подтвердился у 72 человек

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новой коронавирусной инфекцией заразились 72 человека, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 заразились 35 354 человека, более 30 тысяч уже выздоровели, 373 пациента скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 17 741 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 774 672 человек, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 71 076 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников