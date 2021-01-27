Прокуратура обязала власти Ставрополя убрать свалку в Члинском лесу

Природоохранная прокуратура Ставропольского края выявила в урочище «Члинский лес» несанкционированную свалку. В результате сотрудниками МБУ «Ставропольское городское лесничество» и представителями министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды из леса было вывезено около 350 кг пластика, строительного и бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как сообщает надзорное ведомство, директору МБУ «Ставропольское лесничество» было внесено представление об несанкционированной свалки. Директор также был привлечен к дисциплинарной ответственности. Во время проверки также было установлено, что земельный участок городских лесов частично сформирован под рекой Чла, которая находится в федеральной собственности. «В связи с выявленными нарушениями требований Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором главе города Ставрополя внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, администрацией города Ставрополя приняты меры к устранению нарушений»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева