Белгородский госуниверситет планирует вернуть очное обучение 8 февраля

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин в своем блоге на сайте вуза сообщил, что «с учетом наметившегося улучшения эпидемиологической ситуации и начавшейся массовой вакцинации мы решили с 8 февраля постепенно переходить к очному формату обучения». По словам господина Полухина, прежде всего в аудитории вернутся практические и семинарские занятия. «Но там, где это возможно и необходимо, пока сохраняется обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», — отметил ректор.

Он пояснил, что надо «оберегать работающих в вузе преподавателей пожилого возраста» и сохранять «по их желанию» для них дистанционный режим. Также в онлайн-формате могут работать имеющие несовершеннолетних детей женщины и люди с хроническими заболеваниями. Олег Полухин попросил студентов «не снижать бдительности» и соблюдать профилактические меры.» Все желающие также могут сделать прививки, особенно важно это для проживающих в общежитиях», — добавил ректор.

Ранее о возврате очного обучения с 8 февраля заявили Воронежский госуниверситет, Воронежский государственный университет инженерных технологий и Воронежский государственный лесотехнический университет имени Морозова.

Александр Прытков