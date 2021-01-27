Нижний Новгород выплатит 109 млн рублей за ремонт фонтанов по расторгнутой концессии

Администрация Нижнего Новгорода по соглашению сторон расторгла концессионное соглашение с ООО «Городские инженерные системы» (ГИС, дочернее предприятие городского водоканала) по реконструкции и эксплуатации фонтанов. До конца 2021 года подрядчику возместят 108,8 млн руб. фактически понесенных затрат, сообщается в опубликованном постановлении главы города Юрия Шалабаева.

Как ранее сообщалось, ГИС получила в управление 13 городских фонтанов в июле 2019 года. Объем инвестиций в их ремонт и эксплуатацию в течение семи лет должен был составить 79 млн руб. Но проценты по займам от водоканала показались мэрии слишком высокими, и осенью 2020 года стало известно о решении расторгнуть договор после завершения процедуры по консервации фонтанов на зиму.

Теперь в администрации планируют провести конкурс и выбрать организацию, которая будет содержать отремонтированные фонтаны.

Подробнее читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Не попали в поток».

Анастасия Еремина