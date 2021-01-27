На Кубани возбудили уголовное дело на призывника за уклонение от службы в армии

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Динского района, подозреваемого в уклонении от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР Кубани.

По данным ведомства, призывник состоял на воинском учете и лично получал справки о необходимости явки в военкомат для прохождения медицинской комиссии. Однако, как утверждает следствие, в назначенное время он не явился.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы). Санкции этой статьи предусматривают штраф до 200 тыс. руб., арест на шесть месяцев, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок. Расследование дела продолжается.

Алексей Белянин