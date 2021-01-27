О последствиях фиктивной регистрации организаций на подставных лиц Налоговыми органами региона все чаще выявляются случаи, когда граждане выступают в качестве учредителя или руководителя организации по просьбе третьих лиц

За 2020 год по материалам региональной налоговой службы, указывающим на признаки преступлений по статьям 173.1, 173.2 УК РФ, направленным в органы полиции, возбуждено 87 уголовных дел, вынесено 37 обвинительных приговоров.



Как правило, за незначительное денежное вознаграждение граждане самостоятельно представляют документы в регистрирующий орган или выдают нотариальные доверенности для этого третьим лицам. После регистрации фирмы они не участвуют в ее финансово-хозяйственной деятельности, становясь подставными лицами по смыслу статей 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Под подставными лицами понимаются учредители (участники), руководители компаний, без ведома либо путем введения в заблуждение которых были внесены данные о них в Единый государственный реестр юридических лиц. К подставным относят также лиц, которые хоть и числятся руководителями, но при этом не имеют цели управления бизнесом.

Зачастую лицо, которое соглашается зарегистрировать организацию на свое имя, представляет свои документы для регистрации компании, не осознает, что получив минимальную выгоду за регистрацию организации, понесет серьезную ответственность за свои действия.

Чтобы не допускать регистрацию организаций на номинальных лиц, в настоящее время налоговые инспекции региона при приеме документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предупреждает каждого заявителя об уголовной и административной ответственности за предоставление своего паспорта для фиктивного создания организаций и за предоставление недостоверных сведений для государственной регистрации. Если заявитель осознает противоправность своих действий, то в течение трех дней с момента подачи документов в регистрирующий орган он может представить возражение против регистрации организации.

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области предупреждает о том, что представляя документы, удостоверяющие личность, не имея цели реально руководить организацией, есть риск стать соучастником преступлений, связанных с созданием фиктивных организаций: осуществление незаконных банковских операций, сокрытие налоговых обязательств и возможное участие в других мошеннических схемах.

Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц предусмотрена статьей 173.1 УК РФ в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Такая же санкция установлена за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуется по статье 173.2 УК РФ. Ответственность в таких случаях наступает в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных или принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Региональная налоговая служба регулярно ведет работу по обеспечению достоверности государственных реестров. Только за прошлый год из Единого государственного реестра юридических лиц исключено 3,6 тыс недействующих юридических лиц и 4,3 тыс организаций с записью о недостоверности сведений.

Совместная работа налоговых и правоохранительных органов в данном направлении будет продолжена в целях применения мер ответственности к недобросовестным лицам.