У футболистов «Звезды» закончился зимний отпуск

Футболисты пермской «Звезды» вышли из отпуска и начали подготовку к весенне-летнему этапу первенства ПФЛ. Как сообщает пресс-служба клуба, на прошедшей неделе все игроки прошли медицинское обследование, в том числе тестирование на COVID-19.

В рамках первого учебно-тренировочного сбора тренерский штаб «Звезды» планирует проводить тренировки на поле манежа «Пермь Великая», а также на открытом воздухе и в тренажерном зале в двухразовом режиме.

Ближайший официальный матч подопечных Рустема Хузина запланирован на 4 апреля. В этот день пермяки на поле стадиона «Звезда» примут ФК «Волна», представляющий Нижегородскую область.

Напомним, пермская «Звезда» завершила летнюю и осеннюю часть сезона в ПФЛ на шестом месте турнирной таблицы. В активе команды восемь побед, четыре ничьи и три поражения, два из которых — технические (команда находилась на карантине.— “Ъ-Прикамье”.), и 28 набранных очков. От первого места 4-й группы ПФЛ нашу команду отделяет семь очков.