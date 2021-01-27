В Татищеве проводится проверка по факту избиения беременной многодетной матери

В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту семейного конфликта в Татищевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Известно, что несколько дней назад в 1-ю городскую больницу Саратова была доставлена избитая женщина на пятом месяце беременности. Пострадавшая является многодетной матерью – в Татищевском районе у нее осталось четверо детей. По информации уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней, ее избил супруг.

Полиция сообщает, что семья на профилактическом учете не состоит, жалоб на действия супруга от женщины не поступало.

Всего в семье воспитывается пятеро малолетних детей, один из которых – сын мужчины от первого брака, остальные четверо - совместные. Местонахождение детей установлено - они проживают с сестрой отца, где останутся до выписки матери из больницы. Мужчина находится по месту проживания, в настоящее время он привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вопрос о привлечении его к уголовной ответственности будет решаться по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Марина Ковалева