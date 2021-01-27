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Экс-сенатор Сабадаш арестован по новому делу о мошенничестве

Бывший сенатор Александр Сабадаш, осужденный за хищение средств банка «Таврический», арестован по новому делу о мошенничестве в крупном размере. Колпинский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом он пробудет до 19 марта.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, предполагается, что Сабадаш совместно с неустановленными лицами похитил у АО «Таврический банк» 100 млн рублей, оформив кредит ООО «Норфолк», не планируя возвращать средства.

Ходатайство следствия было рассмотрено на выездном судебном заседании в больнице. Меру пресечения бизнесмену Смольнинский суд пытался избрать 25 января, но Сабадаш почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

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