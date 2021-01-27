Кольцово может стать крупным международным авиахабом

Аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») могут сделать крупным международным авиахабом при условии сотрудничества авиакомпаний Red Wings и «Уральские авиалинии», пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Однако в данный момент перевозчики не могут подписывать код-шеринговые соглашения из-за опасений Red Wings потерять субсидии при заключении соглашения с «Уральскими авиалиниями» о совместной эксплуатации рейсов.

В связи с этим УК «Аэропорты Регионов» в декабре 2020 года присоединилась к авиакомпаниям S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero, которые обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов на субсидируемых маршрутах.

По словам источника «Известий», инициатива с большой вероятностью будет поддержана, в связи с чем региональные аэропорты начнут развиваться по многоуровневой хабовой модели, увеличат трансферный пассажиропоток, а пассажиры получат широкий выбор вариантов пути к месту назначения.

Отмечается, что решение УК «Аэропорты Регионов» присоединиться к обращению к главе Росавиации связано с тем, что что холдинг разочаровался в способности Red Wings самостоятельно построить хабовую модель в Кольцово.

Напомним, пассажиропоток Кольцово в 2020 году снизился на 44%. Так, екатеринбургский аэропорт обслужил 3,55 млн человек, из них внутренними направлениями воспользовались 3,21 млн пассажиров (91% пассажиропотока), внешними — 332,8 тыс. человек.