Ярославская область на втором месте в ЦФО по реализации нацпроектов

По итогам 2020 года Ярославская область стала второй среди всех регионов Центрального федерального округа по реализации национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов на расширенном заседании регионального проектного комитета в правительстве области. По данным правительства региона, в 2020 году Ярославская область обеспечила достижение максимального числа показателей нацпроектов. В регионе освоили более 98% средств, выделенных на реализацию нацпроектов. В 2019 году было освоено 95% средств.

Всего на реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов в 2020 году в регионе было направлено около 13 млрд руб. В частности, в здравоохранение области было вложено более 1 млрд руб. На эти средства закуплено большое количество медоборудования для диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Во время проведения аукционов по нацпроекту было сэкономлено 127 млн руб., которые направили на приобретение дополнительных 23 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе, маммографа, рентген-аппарата, диагностического аппарата для ультразвуковых исследований сердца и сосудов. Всю приобретенную медтехнику уже установили в медучреждениях.

По словам главы региона, область в 2020 году улучшила показатели по сравнению с 2019 годом и стала второй ЦФО по реализации нацпроектов несмотря на непростые условия, сложившиеся из-за пандемии коронавируса.

«В результате пандемии изменились социально-экономические условия, потребовалось перераспределение средств и более эффективное использование возможностей. В 2021 году нам предстоит продолжить начатое. Первые шаги для этого уже сделаны: все соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов Ярославской области были заключены еще до 31 декабря 2020 года, на полтора месяца быстрее, чем в предыдущие годы. Часть контрактов также заключена еще в прошлом году. Полученный временной задел дает нам возможность раньше приступить к реализации проектов и в оптимальные сроки решить все поставленные задачи. Хочу еще раз подчеркнуть: качественное и своевременное исполнение мероприятий национальных проектов – главная задача для всех руководителей государственных и муниципальных органов власти»,– отметил господин Миронов.

В ходе реализации нацпроектов в регионе появились заметные социальные объекты. Так в рамках нацпроекта «Образование» построена и сдана в эксплуатацию школа в Рыбинске на 786 мест. В учебных заведениях области появилось 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Построено семь новых детсадов и яслей. В Ростове Великом сдан физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ФОК открытого типа в Ярославле. В Угличском районе в конце года сдан новый сельский ДК.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе в 2020 году приведено в нормативное состояние 178 км дорог. Всего в прошлом году на дорожные работы было направлено 9 млрд руб. В 2021 году по этому нацпроекту в регионе планируется привести в порядок 238 км дорог.

По информации заместителя председателя областного правительства – директора департамента экономики и стратегического планирования Екатерины Троицкой, в Ярославской области в 2020 году реализовывалось 50 региональных проектов. Она отметила, что реализация проектов продолжится в 2021 году. В этом году на реализацию нацпроектов в регионе будет направлено более 14 млрд руб.

Антон Антонов